Commenti di Cristicchi su Elodie: "Ha detto che non vota Meloni?"

nel bel mezzo di una conferenza stampa sanremese ha dichiarato: “Non voterei per Giorgianeanche se mi tagliassero una mano“. Ovviamente le parole della cantante sullahanno fatto il giro del web e sono finite su tutti i quotidiani e adesso hala sua anche un big di questo Festival di Sanremo. Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno Da pecora hanno ospitato Simonee gli hanno chiesto deiin merito alle frasi di: “Se ho sentitoche hache si taglierebbe una mano piuttosto chere? Gli artisti devono parlare con la loro arte, con le loro composizioni, non devono necessariamente dichiarare le proprie idee anche se naturalmente chi lo desidera è libero di farlo. Secondo me è più importante che parlino le loro opere e che arrivino a toccare le anime”.