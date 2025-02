Lettera43.it - Come sta Papa Francesco: il nuovo bollettino della sala stampa vaticana

LaSanta Sede ha riferito che, alla sua ottava notte di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale, «ha riposato bene». Poche parole per tranquillizzare sulla sua salute, all’indomaniconferenzain cui i medici che l’hanno in cura hanno detto che dovrà rimanere in ospedale «almeno per tutta la prossima settimana». Il professor Sergio Alfieri, in particolare, ha evidenziato che «non è ancora fuori pericolo», aggiungendo comunque che «non è in pericolo di vita». Rispetto a quando è arrivato Bergoglio sta molto meglio, non è allettato e nemmeno attaccato a qualche macchinario. Ma «il rischio che i germi ora localizzati nel polmone passino nel sangue», causando una sepsi, non è ancora escluso. «La situazione è grave, la malattia è cronica e, anche se abbiamo visto dei miglioramenti, basta pochissimo perché tutti i valori tornino a squilibrarsi».