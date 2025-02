Cityrumors.it - Come sta il Papa? Le sue condizioni e cosa aspettarci dai prossimi giorni

La situazione del Pontefice continua ad essere sotto la lente d’ingrandimento dei medici. Il quadro clinico resta serio, ma c’è una speranzaC’è preoccupazione per lediFrancesco. La conferenza stampa all’esterno del Gemelli non ha tranquillizzato i fedeli, anzi ha aumentato il timore per ledel Pontefice. Bergoglio è ormai da più di una settimana ricoverato in ospedale a causa di una polmonite bilaterale. La terapia sta dando i suoi frutti visto che ci sono dei miglioramenti, ma i medici che lo hanno in cura ai giornalisti si sono espressi in termini molto chiari.sta il? Le suedai(Ansa) – cityrumors.itFrancesco non è ancora fuori pericolo. Il rischio è quello di una sepsi: ovvero che uno di questi germi passi dal polmone al sangue.