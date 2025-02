Lanazione.it - Come sta il neonato morso dal cane a Firenze: ‘Condizioni stabili’. Il bollettino del Meyer

, 22 febbraio 2025 –, ma la prognosi è ancora riservata. Queste le condizioni di salute delda un. Il fatto è accaduto ieri, 21 febbraio, intorno all’ora di pranzo. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo si trovava in braccio ai genitori quando l’animale di famiglia, uno staffordshire bull terrier, lo ha aggredito mordendolo alla testa. Le condizioni del, che ha appena 15 giorni, non sono cambiate rispetto a ieri, ma la prognosi resta riservata. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti per valutare il decorso, anche se il piccolo non sembra in pericolo di vita. Il vademecum dell’addestratore: "I cani non saranno mai delle tate. E più sono piccoli, meno guai creano" E’ successo tutto intorno alle 13: la famiglia stava pranzando, il bambino era in braccio alla mamma quando ilha spiccato un salto e lo hanella zona laterale e posteriore della testa.