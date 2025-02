Justcalcio.com - Come sta andando il fratello di Mbappé al Lille|Estero

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 00:38:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:staildialCalciomercato.com Homestaildial Lille AFP via Getty Images A Madrid sono tutti pazzi per Kylian, l’attaccante francese ha superato lo scetticismo iniziale a suon di gol e giocate decisive: 25 reti e 5 assist da inizio stagione, numeri pazzeschi per il classe ’98 che si sta affermandouno dei giocatori più forti al mondo.