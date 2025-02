Bergamonews.it - Come “L’erba di Grace” ma non è un film: a Boltiere scoperta una serra clandestina di marijuana

. Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio i carabinieri di Zingonia e di Osio Sotto hanno arrestato due cittadini albanesi per reati legati alla coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.I militari hanno fatto irruzione in una bifamiliare apparentemente disabitata, in via Monte Grappa. Alla loro vista, tre persone che si trovavano all’interno hanno tentato la fuga lanciandosi da una finestra al primo piano: dopo un breve inseguimento a piedi, i carabinieri ne hanno bloccato uno, un 19enne albanese da poco in Italia e senza fissa dimora. Un secondo è riuscito a fuggire a bordo di un’auto, ma le ricerche dei militari hanno permesso di rintracciarlo poco dopo nella sua abitazione: si tratta di un 28enne, anch’egli albanese, domiciliato nella Bassa. Il primo, a seguito di una caduta durante il tentativo di fuga, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato piantonato fino alle dimissioni avvenute nella mattinata successiva.