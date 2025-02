Combatti per una penalità e un cambiamento immediato

Leggi su Justcalcio.com

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione:Italia es un pozo de fútbol, y el Lecce – Udinese de este viernes ha dejado una de esas imágenes que respiran tensión en medio de un partido. En este caso, en cambio, es entre compañeros del mismo equipo, algo que no se ve normalmente.En el minuto 32, el Udinese, equipo visitante en el Stadio Comunale Via del Mare, se benefició de un penalti a favor que encadenaría todo el ‘lío’, y provoa un incendio importante en el vestuario del conjunto ‘friuli’.Lorenzo Lucca, el delantero centro del Udinese, cogió el balón para lanzar la pena máxima y, pese a que diferentes compañeros (entre ellos Alexis Sánchez) le insistieron que le dejara el balón a Thauvin, el capitán y a priori el tirador designado por el entrenador, se negó a entregárselo.