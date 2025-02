Tvplay.it - Colpo Juve, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale

Leggi su Tvplay.it

Può gioire Thiago Motta, il giovane talento rimane in maglia bianconera: i dettagli.Sono giorni complessi in casantus, è innegabile. La sconfitta contro il PSV e la relativa eliminazione dalla Champions League sono stati una doccia gelida per gli uomini di Thiago Motta. I bianconeri venivano da una serie di risultati positivi, tra cui la straordinaria vittoria in campionato contro l’Inter ed il trionfo nella gara di andata di Champions League contro il PSV.: si(LaPresse) tvplay.itQuattro vittorie consecutive che avevano messo lantus in una buona posizione sia in classifica che psicologica e che, in effetti, avevano alimentato enormemente le speranze di passaggio del turno in Champions League che, a questo punto, sembrava alla portata degli uomini di Thiago Motta.