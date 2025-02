Calcionews24.com - Collovati si esprime sullo scudetto: «L’Inter rimane la squadra da battere, ma occhio a quella big»

Leggi su Calcionews24.com

ha voluto rilasciare qualche dichiarazione suche sarà la lottadi questa stagione. Fulvio, attraverso InterNews24, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta. In conclusione, ad oggi per Fulviola favorita per la lotta? «Chi vince loprecedentemente è chiaramente lada. Però .