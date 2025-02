Juventusnews24.com - Collovati manifesta sorpresa per l’eliminazione della Juve: «Non me l’aspettavo, pensavo che i bianconeri avessero questo in più»

di RedazionentusNews24ha parlato deldalla Champions Leagueai microfoni di Inter News24. Ecco le sue paroleFulvioha espresso la sua analisi suldalla Champions League ai microfoni di InterNews24. Ecco le sue dichiarazioni.«Non me. Si, è un campanello d’allarme. Pensiamo troppo alla tattica, alla costruzione dal basso, al possesso palla. Mentre gli altri.con tre passaggi – penso al Real Madrid ad esempio – vanno in porta. Noi corriamo meno, ma facciamo il 70% di possesso palla: il che vuol dire nulla. Io penso che il Milan avesse più qualità rispetto al Feyenoord, così come larispetto al Psv e mi sento di dire anche l’Atalanta rispetto al Brugge. Oramai costruiamo, non verticalizziamo e non sappiamo più difendere: dunque prendiamo gol.