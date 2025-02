Internews24.com - Collovati: «Inter? Il ko con la Juve può motivare. Ecco cosa mi aspetto da Martinez, per lo scudetto dico…» – ESCLUSIVA

di Lorenzo BoscaFulvioin esclusiva, il campionato dell’, la lotta, il ko con lavisto da ex nerazzurro e altro, l’vista Fulvioin esclusiva. L’ex– pilastro difensivo della Serie A a cavallo tra gli anni 70 ed i primi 90 – è passato sulle colonne diNews24 per analizzare il campionato dei nerazzurri. Dalla lottaalla sfida odierna in arrivo col Genoa. Ma anche Josep, il calcio italiano e tanto altro ancora. Buongiorno, iniziamo naturalmente dalla recente eliminazione di, Atalanta e Milan dalla Champions. Se lo aspettava? E’ un campanello d’allarme? «Non me l’aspettavo. Si, è un campanello d’allarme. Pensiamo troppo alla tattica, alla costruzione dal basso, al possesso palla. Mentre gli altri.con tre passaggi – penso al Real Madrid ad esempio – vanno in porta.