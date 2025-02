Clayface | James Watkins ottiene la regia del film

Leggi su Cinefilos.it

ladelÈ ufficiale:sarà il regista di, il lungometraggio sulla creatura della DC sceneggiato da Mike Flanagan, come confermato da Deadline. La notizia arriva dopo che di recente era stato riportato siache Jeff Wadlow erano tra i papabili per ladi. Ora che il regista è stato scelto, anche il casting può procedere. I co-capi della DCGunn e Peter Safran produrranno insieme al regista di The Batman, Matt Reeves, e Lynn Harris, mentre Chantal Nong sarà il produttore esecutivo. Non ci si aspettava che Flanagan dirigesse lui stesso il progetto, dato il suo impegno in progetti come il nuovodella Universal sull’Esorcista.La conferma definitiva difarà piacere ai fan, dato che egli è un regista con una comprovata esperienza nel genere horror.