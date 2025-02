Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 14-20 febbraio: Olly ritorna in vetta con “Tutta La Vita”

Laredatta da Fimi e Gfk inerente alla settimana dal 14 al 20, ha un nuovo podio cone Brunori Sas protagonisti dell’ultimo Festival Di Sanremo.È Finita La Pace di Marracash apre la top ten della settimana numero 8 del 2025 (in discesa dalla #6): il settimo lavoro in studio del rapper pubblicato a sorpresa lo scorso dicembre, è stato certificato platino. L’ha chiuso la trilogia dell’artista aperta con Persona nel 2019 e proseguita due anni dopo con Noi, Loro, Gli Altri. Perde due posizioni Geolier con Dio Lo Sa – Atto II, edizione deluxe del terzo progetto discografico del 24enne partenopeo, arrivato sul mercato musicale nel mese di giugno 2024. In discesa anche Guè, con Tropico Del Capricorno che passa dalla #3 alla #8: inda sei settimane, il nuovodi Cosimo Fini è stato pubblicato lo scorso 10 gennaio in concomitanza al nuovo singolo Oh Mamma Mia, che vede il feat di Rose Villain ed il sample di Che Soddisfazione, brano di Pino Daniele.