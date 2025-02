Oasport.it - Clamoroso Zverev! Eliminato a Rio dal n.86 del mondo: si allontana il sorpasso a Sinner nel ranking

Un venerdì di quarti di finale a dir poco pazzesco nell’ATP 500 di Rio de Janiero sulla terra battuta brasiliana. Sappiamo che questo torneo si presta molto spesso a sorprese e rivelazioni visto il campo di partecipazione non eccelso e questa edizione non sta facendo eccezione, con delle semifinali assolutamente imprevedibili e impronosticabili alla vigilia.Nella nottata brasiliana è arrivata fragorosa l’eliminazione da parte della testa di serie numero 1 Alexander, superato da un meraviglioso Francisco Comesana che si è regalato finora la miglior giornata della carriera: l’argentino n.86 ATP vince in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e mezza di gioco, rimontando uno svantaggio di 1-4 nel set decisivo.Unodecisamente falloso specialmente dalla parte del dritto, molto a fasi alterne sin da inizio match e che viene ancora una voltaprima della finale, come accaduto a Buenos Aires la settimana scorsa.