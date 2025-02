Modenatoday.it - Cittadella - Modena 0 a 2 | Decidono il match Caso e Mendes con un gol per tempo, raggiunto momentaneamente il Cesena in zona playoff

Ilvince e convince al Tombolato di, 0 a 2 con i gol di, una vittoria non semplice contro un avversario capace di rimanere in partita fino all'ultimo. Bravi i ragazzi di Mandelli a non deconcentrarsi davanti ai 3 gol annullati per fuorigioco, due ae uno a.