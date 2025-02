Laspunta.it - Cisterna tutto pronto per ricordare Alessia e Martina

Leggi su Laspunta.it

Si ispira alla convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la “Festa dei Diritti” in memoria diorganizzata dall’Azione Cattolica della Parrocchia di San Valentino questo sabato.Il 28 febbraio del 2018,Capasso venivano uccise dal padre, rispettivamente all’età di 8 e 14 anni.era socia dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, e dall’anno successivo l’Azione Cattolica della Parrocchia di San Valentino, ha sentito il dovere di iniziare una riflessione su come poter tenere vivo il ricordo delle bambine e far diventare la memoria della vicenda un’opportunità per lanciare un messaggio costruttivo.Nata nel 2020, la “Festa dei Diritti” si propone di far vivere questi intenti: per due bambine che hanno visto negato loro il diritto più grande, quello alla vita, quanti più cittadini possibile devono essere aiutati a prendere coscienza dei diritti che i ragazzi hanno.