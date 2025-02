Iltempo.it - Circo Massimo, l'Aventino chiede lo stop ai concerti: "Rischi per le nostre case"

Dopo l'«affaire» Capodanno, iltorna al centro delle polemiche. Stavolta a causa di un esposto presentato ai carabinieri dall'imprenditore Pieralessandro Olivieri,presidente dell'associazione Amici dell'. I residenti di uno dei quartieri più esclusivi della Capitale chiedono infatti al Campidoglio di fare un passo indietro sulla rassegna estiva diannunciata dall'assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato. A preoccuparli sono gli eventualiper le loro, collegati alle vibrazioni, e che il colle venga invaso dalle auto per tutta l'estate. Gli «oltre 12 appuntamenti già in programma» su una «straordinaria arena modulabile» (così l'ha descritta l'assessore) hanno spinto i residenti are di vietare nei giorni degli eventi transito e sosta sull'a chi non ci vive e a ricordare al Comune le vibrazioni prodotte dal concerto di Travis Scott, nel 2023, e percepite a chilometri di distanza.