Cinema, torna il varietà. Avanspettacolo e poi film

L’rivive alAstra di Pesaro. Soubrette, cantanti, attori e ballerini, coinvolgeranno il pubblico in cinque serate, tra marzo e aprile, per rivivere le magiche atmosfere degli anni del grande. Il format nasce dai racconti e amarcord di famiglia di Elena Ronchetti, regista e coreografa di fama nazionale. Storiche le sue collaborazioni con Garinei e Giovannini, Gino Landi, Nanni Moretti e Saverio Marconi. "Volevo ricreare le atmosfere che viveva mia nonna Amedea quando andava al. C’erano spettacoli prima della proiezione e in alcuni posti si cenava anche – racconta la Ronchetti –. Si andava con l’abito più importante, da sera, si guardava ile poi c’era la proiezione del. Importante l’incontro con il mio amico Massimiliano Giometti che con la sua famiglia da anni gestisce deinel pesarese, che mi ha consigliato di provare questo nuovo format alAstra, diretto da Fulvio Urbinelli.