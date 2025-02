Romadailynews.it - Cina: viste e suoni incantevoli del villaggio di Hemu nello Xinjiang

Leggi su Romadailynews.it

Unitevi alla reporter di Xinhua You Zhixin in un viaggio verso ildi, un connubio tra antiche tradizioni e fascino moderno.Esplorate la Casa centenaria, un museo vivente della cultura Tuva, e lasciatevi trasportare daiunici della Horse Hoof Band. Scoprite perche’ questoe’ una meta imperdibile! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5919237/5919237/2025-02-22/-e--del--di-Agenzia Xinhua