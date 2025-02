Romadailynews.it - Cina: polo per le energie rinnovabili nel Ningxia Hui

Membri dello staff lavorano su un prodotto fotovoltaico in un parco industriale della contea di Tongxin a Wuzhong, nella regione autonoma delHui, nel nord-ovest della, il 20 febbraio 2025. La contea di Tongxin sta sviluppando unper leattraverso lo sviluppo di parchi industriali, espandendo le catene della manifattura verde per promuovere una crescita sostenibile nelle regioni aride.