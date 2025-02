Romadailynews.it - Cina: oltre 9 mld di viaggi stimati durante il picco della Festa di primavera

Il numero totale dipasseggeri interregionali ini 40 giorni deldeiper ladi, nota come chunyun, e’ stimato a 9,03 miliardi, come mostrato dai dati ufficiali. Spinto dai ricongiungimenti familiari e daidi svago per il Capodanno cinese, il Paese ha visto ferrovie, autostrade, vie navigabili e compagnie aeree operare a piena capacita’il periodo, che si e’ concluso oggi. Circa 8,39 miliardi disono stati effettuati su strada, il mezzo di trasporto piu’ utilizzato. Il volume di passeggeri ha raggiunto i 513,63 milioni per le ferrovie, 90,19 milioni per il trasporto aereo e 31,15 milioni per le vie navigabili. Ildei, spesso definito la piu’ grande migrazione umana annuale al mondo, evidenzia la vasta mobilita’ e l’attivita’ economica