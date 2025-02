Romadailynews.it - Cina: messo in funzione il piu’ grande centro espositivo di Pechino

Leggi su Romadailynews.it

Il Capital International Exhibition and Convention Center di nuova costruzione, ilmultiusoe funzionale di, e’ stato ufficialmentein servizio ieri. Ildispone di un’area espositiva interna di 210.000 metri quadrati e di uno spazio per conferenze di 15.000 metri quadrati, con nove padiglioni espositivi, ciascuno di circa 23.000 metri quadrati. La struttura e’ dotata di un sistema intelligente di orientamento, che include display elettronici informativi e robot di pattuglia per aiutare i visitatori a trovare le loro destinazioni. Ji Qing, direttore generale esecutivo del, ha dichiarato che l’evento inaugurale della struttura consiste nella 36esima China International Auto Service, Products and Equipment Exhibition e nella China International New Energy Vehicle Technology, Parts, and Services Exhibition.