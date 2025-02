Romadailynews.it - Cina: mercato dei fiori piu’ grande dell’Asia registra boom attivita’ nel 2024

Ildeidi Dounan, ildifreschi, nella citta’ cinese sud-occidentale di Kunming, hato un aumento del 5 per cento nel volume delle transazioni di, a 14,18 miliardi di steli lo scorso anno. Con un valore di transazione di 11,57 miliardi di yuan (circa 1,61 miliardi di dollari) nel, ilha guidato il Paese sia per volume che per valore delle transazioni diper 25 anni consecutivi. Ildeidi Dounan, situato nel distretto di Chenggong a Kunming, nella provincia dello Yunnan, e’ anche il secondo hub per il commercio difreschial mondo. Questo vivacee’ un fornitore chiave, con ida Dounan che raggiungono ogni regione al livello provinciale dellacontinentale edi 50 Paesi e regioni nel mondo, inclusi Giappone e Thailandia.