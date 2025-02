Romadailynews.it - Cina: lanciato evento sfida d’innovazione per potenziare infrastrutture di potenza computazionale

Il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese haun’attivita’ diall’innovazione per accelerare l’applicazione di tecnologie e prodotti innovativi nel settore delle reti di. Secondo il ministero, la campagna mira a promuovere progressi in tecnologie e prodotti chiave in sei aree delle reti di, tra cui calcolo, archiviazione, networking e applicazioni. Il focus includera’ la gestione e l’accelerazione intelligente della, l’integrazione profonda tra capacita’ di calcolo e industria, la ricerca di nuovi sistemi di raffreddamento e l’ottimizzazione del rilevamento delle emissioni di carbonio, nonche’ lo sviluppo di sistemi di monitoraggio intelligenti e i robot per operazioni e manutenzione.