Romadailynews.it - Cina: delegazione italiana sperimenta cultura del gruppo etnico She nel Fujian

Leggi su Romadailynews.it

Un ospite italiano prova a preparare torte di riso glutinoso nel villaggio di Banyueli della citta’ di Xinan, nella contea di Xiapu, nella provincia cinese sud-orientale del, il 20 febbraio 2025. Unada Sardegna, in Italia, ha visitato il villaggio giovedi’, vivendo lae le tradizioni uniche delShe. Ospiti italiani posano per una foto in abiti tradizionali nel villaggio di Banyueli della citta’ di Xinan, nella contea di Xiapu, nella provincia cinese sud-orientale del, il 20 febbraio 2025. Unada Sardegna, in Italia, ha visitato il villaggio giovedi’, vivendo lae le tradizioni uniche delShe. Ospiti italiani visitano un museo dedicato alle tradizioni popolari delShe nel villaggio di Banyueli della citta’ di Xinan, nella contea di Xiapu, nella provincia cinese sud-orientale del, il 20 febbraio 2025.