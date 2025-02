Romadailynews.it - Cina: cittadina a tema astronomico nella contea di Pingtang del Guizhou

Una foto aerea scattata da un drone il 18 febbraio 2025 mostra una vista delladi Kedu delladiprovincia cinese sud-occidentale del. Nel 2007, ladiha avviato un programma di ricollocamento che ha coinvolto 6.653 residenti rurali dei comuni di Kedu e Tangbian. Il programma e’ stato attuato per preparare la costruzione del FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope), noto anche come “China Sky Eye”. Situato in una depressione carsica naturalmente profonda e rotonda nel, il FAST e’ stato completato nel 2016 ed e’ entrato formalmente in funzione nel 2020. A partire da settembre 2015, Kedu ha avviato un piano per trasformarsi in una, sfruttando la sua vinza al FAST. Molti degli abitanti rurali ricollocati hanno trovato lavoro o avviato proprie attivita’