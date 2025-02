Romadailynews.it - Cina: azioni per rafforzare la protezione di fauna e flora selvatiche

L’autorita’ cinese per le foreste e le praterie ha annunciato ieri che in primavera avviera’specifiche per proteggere gli uccelli e contrastare le attivita’ illegali che danneggiano le risorse faunistiche. Secondo l’Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie, laha rafforzato costantemente la suadellae dellanegli ultimi anni, e le sue popoldelle principali specie diprotette hanno registrato una tendenza al rialzo. Il numero di uccelli acquatici svernanti monitorati nel Paese ha raggiunto il livello piu’ alto nel 2024, ha riferito l’amministrazione, sottolineando tuttavia che in alcuni luoghi si verifica ancora la caccia illegale di uccelli e animali selvatici. L’amministrazione collaborera’ con altri dipartimenti governativi per reprimere attivita’ come la caccia illegale, il commercio illecito di uccelli e la vendita di strumenti di caccia proibiti, rafforzando al contempo la leadership dei governi locali nelladellae della