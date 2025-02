Romadailynews.it - Cina: apertura del centro espositivo CIECC di Pechino

Persone visitano il Capital International Exhibition & Convention Center (CIECC) nel distretto di Shunyi a Pechino, capitale della Cina, il 21 febbraio 2025. Il CIECC, un centro integrato che unisce spazi per esposizioni, centri conferenze e hotel, e' stato ufficialmente messo in funzione ieri. Il centro ha accolto il suo evento inaugurale con l'apertura della 36esima China International Auto Service, Products & Equipment Exhibition.