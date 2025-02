Lopinionista.it - “Ciclismo, valori e territori – La Coppa Italia delle Regioni 2025”, convegno con Abodi e Giorgetti

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Giovedì 27 febbraio, alle ore 12, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il– La”. Saluti del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. Modera Giada Borgato.Intervengono Roberto Pella, Presidente della Lega delprofessionistico, Vito Bardi, Coordinatore Commissione Sport Conferenzae Province autonome, Presidente Regione Basilicata, Andrea(foto), Ministro per lo Sport e i Giovani, Giancarlo, Ministro dell’Economia eFinanze, Eugenia Maria Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità, e Daniela Santanchè, Ministro del Turismo. Dialogo con i campioni delno Gianni Bugno, Francesco Moser, Vincenzo Nibali e Giuseppe Saronni.