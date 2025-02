Ciclismo nuovi programmi Nazionali | Villa alla guida dei professionisti

Leggi su Sportface.it

Il primo Consiglio federale del nuovo quadriennio della Federazione Ciclistica Italiana è andato in scena a Roma, presso il CONI. Il presidente Cordiano Dagnoni ha aperto la seduta con un breve messaggio: “Lo scorso quadriennio è stato fatto un grande lavoro per avviare un cambiamento che nei prossimi anni deve raggiungere tutti gli obiettivi programmati. Mi fa piacere constatare che l’attuale Consiglio è espressione di tutte le realtà territoriali, con sei ex presidenti regionali e con una rappresentanza equilibrata di Nord, Centro e Sud.”Tra i punti dell’ordine del giorno, spicca la decisione relativa l’approvazione deidi attività delleper la stagione 2025. Il nuovo tecnico deistrada/crono, Marco, conserva la responsabilità della pista femminile.