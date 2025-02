Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Geraint Thomas: "Roglic? La Red Bull-Bora-Hansgrohe non si fida di lui"

Roma, 22 febbraio 2025 - Per molti, tra tifosi e addetti ai lavori, la sua assenza in gruppo peserà tanto, ma intantodeve ancora viversi appieno la sua ultima stagione su strada prima del ritiro. E poi? Il gallese, nonostante i tempi non siano ancora maturi, ha già le idee chiarissime. Le dichiarazioni di"Mi piacerebbe fare ancora parte di questo mondo e in particolare della Ineos Grenadiers, squadra che sento come una parte di me. Sono qui dall'inizio di questo progetto e mi piacerebbe restarci in qualche modo, anche se dobbiamo ancora stabilire che ruolo preciso potrei avere". Queste le prime dichiarazioni raccolte dal giornalista Daniel Benson a margine della Volta ao Algarve, la corsa di cui finora si è parlato soprattutto per l'incredibile gaffe della prima tappa, costata la vittoria proprio alla Ineos Grenadiers e in particolare a Filippo Ganna a causa di un grossolano errore di gran parte del gruppo, che ha imboccato la strada sbagliata, a sua volta non indicata e transennata a dovere.