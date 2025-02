Christian Raggioli la nuova promessa del Napoli Primavera

Leggi su Dailynews24.it

non smette di stupire: anche ieri è andato a segno e sta emergendo come uno degli attaccanti più promettenti delladel. Il giovane talento sta vivendo una stagione di grande crescita, dimostrando maturità e continuità sotto porta. Grazie alle sue prestazioni, si sta affermando come uno dei punti di riferimento della .L'articolo, ladel