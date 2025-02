Ilrestodelcarlino.it - Choc al polo delle arti. La dirigente Corradini lascia la scuola e volerà in Brasile

Tira aria da grandi annunci nella sede del liceostico di Fermo, unaquattro anime del liceo classico Caro Licini Preziotti, il neonato. La, Cristina, si fa accompagnare dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, e dal prefetto Edoardo D’Alascio per annunciare che già oggi sarà in volo per San Paolo del, dove sarà impegnata all’Ambasciata e al Consolato italiano come componente della rete diplomatica per gli aspetti legati all’istruzione. Un fulmine a ciel sereno per la comunità scolastica che da quest’anno aveva avviato il difficile percorso di fusione tra liceo classico, liceoscienze umane, liceostico Preziotti e Licini, tutti i referenti per ogni realtà parlano di una vera e propria sfida che ha portato ad unire il consiglio di istituto, a costruire un unico collegio docenti, a coordinare tutti gli aspetti amministrativi e di gestione per un totale di mille e 500 studenti e 170 docenti, un piccolo paese.