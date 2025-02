Ilrestodelcarlino.it - Chiusura dei punti nascite: "La superficialità prevale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non piace all’opposizione consiliare di Castelnovo Monti il modo con cui i vertici regionali e locali hanno chiuso la partita deinascita. Le parole pronunciate dall’Assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, che chiudono ogni porta ad una riapertura deinascita, e le successive considerazioni dell’assessore di Castelnovo Monti, Carlo Boni, "destano sconcerto sia per le modalità sia per lacon cui si è deciso di delineare il futuro delle donne in Appennino" si legge in una nota di Castelnovo al Centro. "È più sicuro partorire in auto o in ambulanza, oppure in una struttura ospedaliera? – chiedono –. Il diritto alla salute parte anche dall’organizzazione di servizi diffusi nel territorio. Non sempre tutto è programmato in ostetricia, una struttura aperta a breve distanza fa la differenza".