Chiesto il rinvio del big match: la motivazione è clamorosa

Incredibile richiesta del club che si è trovato obbligato a chiedere una cambio data per preparare al meglio le due sfide fondamentali Il calcio di oggi è troppo spesso ricco di partite, un fattore che può sembrare positivo ma in realtà ammazza lo spettacolo alla lunga e sopratutto rende difficile il recupero degli stessi giocatori, sempre più inclini agli infortuni e a lamentele sacrosante per i troppi impegni.Ancora nessuno ha trovato una vera e propria soluzione, anzi, spesso vengono aggiunte ulteriori competizioni con un maggior numero di partite che rendono impossibile trovare date utili per far rifiatare. L'ultimo esempio è l'ampliamento del Mondiale per Club, ora composto da otto gironi.Troppe partite in poco tempo: il club dice bastaAnche in Francia si vive lo stesso problema e alla luce del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, il Lille si è trovato nelle condizioni di dover contattare subito la Federcalcio francese per chiudere ildella grandissima sfida contro il Paris Saint Germain.