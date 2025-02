Formiche.net - Chiedere di scegliere tra Usa e Ue è irresponsabile. Parla Gelmini

Non corriamo verso conclusioni affrettate. Non c’è dubbio che gli attacchi di Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non rappresentano la nostra posizione”. Così come è altrettanto vero che tra Europa e Stati Uniti “i rapporti al momento sono complessi”. Ma “a Giorgia Meloni ditra Trump e l’Europa, come fa certa sinistra, significa sperare di rompere l’Alleanza atlantica, pur di attaccare la premier. Questo è un atteggiamento. Un orientamento opposto all’interesse del Paese”. Lo dice a Formiche.net la senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare, Mariastella. Quale deve essere secondo lei la linea del governo italiano alla luce della momentanea contrapposizione tra il Presidente Usa e l’omologo ucraino?Quella che è sempre stata e che ha ribadito il presidente Giorgia Meloni: il sostegno all’Ucraina prosegue senza ambiguità.