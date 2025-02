Nerdpool.it - Chicago PD: nell’ultimo episodio Voight cita se stesso con una frase presa direttamente dal pilot

PD continua a fare faville nella dodicesima stagione. Il dramma poliziesco non solo ha beneficiato del recente crossover di One, ma anche di un approccio mirato e incentrato sui personaggi che ha prodotto alcuni dei migliori episodi a memoria d’uomo.È stato divertente vedere i personaggi veterani cambiare nel corso del tempo e rendersi conto di ciò che è importante per loro. Abbiamo visto Adam Ruzek (Patrick John Flueger) e Kim Burgess (Marina Squerciati) fidanzarsi e Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) diventare il poliziotto che vuole vedere nella sua comunità. L’“Street Jesus”, tuttavia, ci ha presentato un inaspettato ritorno alla mentalità che Hank(Jason Beghe) aveva nel.Hankhato sedalIl personaggio è stato in gran parte messo in secondo piano rispetto ad Atwater nel corso dell’, ma ha pronunciato probabilmente la battuta di dialogo più degna di nota.