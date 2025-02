Superguidatv.it - Chi parteciperà all’Eurovision 2025 al posto di Olly? Chi rappresenterà l’Italia? Cosa dice il regolamento

ha deciso di rinunciare. Il cantante, vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo con “Balorda Nostalgia”, ha comunicato su Instagram di non voler partecipare alla kermesse internazionale. Una scelta ponderata quella del cantante che vuole continuare la “sua gavetta live” dando così precedenza ai concerti nei palazzetti. Masuccede ora: chi sarà il cantante chiamato a rappresentareai prossimi Eurovision Song Contest?Eurovision, dopo il “No” disuccede?ilCon la rinuncia didi parteciparechial prossimo Eurovision? Ildella Rai è chiaro:Nel caso in cui EBU non ammetta la partecipazione all’ESC dell’Artista vincitore del 75° Festival della Canzone Italiana, ovvero qualora l’Artista stesso non consegni il modulo di accettazione alla partecipazione nei tempi indicati, RAI designerà il rappresentanteall’ESC secondo l’ordine della classifica finale del Festival della Canzone Italiana, senza che il suddetto Artista o la sua Casa discografica abbiano nulla a pretendere.