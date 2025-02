Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex fidanzato di Francesca Michielin a cui dedica Fango in Paradiso?

, la giovane cantante originaria di Bassano del Grappa ha portato sul palco dell’Ariston la sua canzonein, un brano che ha riscosso successo serata dopo serata al Festival di Sanremo 2025. Nel corso di una intervista concessa a Il fatto quotidiano,ha confermato le voci circolate negli ultimi giorni, ovvero che la canzone è unaper, una storia d’amore finita male, come spesso accade le rotture ci ricordano che anche laddove pensavamo fosse tutto paradisiaco, può esserci qualcosa di sporco, da qui nasce il titoloin:“inè una canzone d’amoreta a uno stro**o. Il titolo in realtà è una sorta di ossimoro perché di base non ti aspetteresti mai che in un luogo perfetto ed idilliaco come ‘Il’ possa esserci del” ha spiegatoche dopo la sua seconda esibizione all’Ariston è scoppiata in lacrime, consolata da Carlo Conti.