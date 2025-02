Notizie.com - Chi è Friedrich Merz, il leader dell’Unione Cristiano Democratica cerca il trionfo alle elezioni in Germania

Domani, domenica 23 febbraio, si vota incon affluenzaurne d18. Subito dopo inizierà lo spoglio, in un momento complesso con un attentato a bilancio.Chi è, ililin(ANSA) Notizie.comLa storia di questeanticipate parte dal 6 novembre scorso quando la “coalizione semaforo” formata da socialdemocratici dell’Spd, Verdi e liberali dell’Fdp guidata da Olaf Scholts era entrata in crisi. Appena un mese dopo era arrivato il voto di sfiducia che aveva portato allo scioglimento del Bundestag con l’obbligo dunque di andare ad anticipare le successive.La seduta del 14 gennaio scorso ha portato al nome di 29 dei 41 partiti che la Commissione elettorale federale ha riconosciuto per questee per andare a formare il 21esimo Bundestag tedesco.