Dilei.it - Chi è Carrie Preston, l’attrice che interpreta Elsbeth Tascioni

Leggi su Dilei.it

Chiunque abbia amato serie televisive come The Good Wife e The Good Fight conosce sicuramente. Con unara che spazia tra ruoli e personaggi eccentrici,si distingue per la sua versatilità e il suo carisma. Dalla cameriera Arlene Fowler in True Blood alla brillante e imprevedibile avvocatessaha infatti ha saputo conquistare pubblico e critica conzioni memorabili. Scopriamo qualcosa in più su di lei.Chi èNata il 21 giugno 1967 a Macon, Georgia,mostra fin da bambina un amore per la recitazione. Cresciuta con la passione per il teatro, dopo il diploma si iscrive all‘Università di Evansville, dove ottiene una laurea in Belle Arti. Successivamente porta avanti la sua formazione alla prestigiosa Juilliard School, una delle scuole di recitazione più rinomate al mondo.