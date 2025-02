Lanazione.it - «Chi controlla la presenza di Pfas nell'acquedotto di Arezzo?»

Leggi su Lanazione.it

, 22 febbraio 2025 – «Dopo l’evidenza dei dati rilevati da Greenpeace in merito ad unanotevole di’acqua potabile , come cittadini, costretti a bere l'acqua per vivere, crediamo sia assolutamente rilevante porre alcune questioni dirimenti. La prima e la più ovvia è: chil'acqua che tutti beviamo? Da una prima valutazione, dal momento che Arpat ha il compito dire solamente le acque superficiali e che ASL non sembra si sia ancora dotata degli strumenti per farlo, risulta che sia Nuove Acque are l'acqua che lei stessa gestisce. É chiaro che una situazione del genere non può garantire nessuno. Quindi chiediamo che sia un ente terzo e pubblico (ASL? ARPAT? COMUNE?) a prelevare i campioni sul territorio e a farli analizzare da un laboratorio attrezzato e a pubblicare successivamente i risultati.