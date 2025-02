Superguidatv.it - Che Dio ci aiuti 8 torna con tante novità: anticipazioni e quando in tv

Che Dio ci8 è pronta a emozionare con nuove storie ma anche vecchi ritorni. Cambia infatti la location della serie ma non la protagonista principale, Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra. Scopriamo insieme ledell’ottava stagione eandrà in onda.Che Dio ci8,della nuova stagioneGrande attesa per Che Dio ci8. La fiction vedrà un gradito ritorno, in alcune puntate ci sarà infatti Elena Sofia Ricci che consiglierà la sua protetta ‘Suor Azzurra’. La prima puntata è prevista per giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Rai 1,Ma quali sono ledi Che Dio ci8? Suor Azzurra dopo aver preso i voti, deve lasciare il Convento degli Angeli Custodi per occuparsi di una casa-famiglia a Roma che si chiama “La Casa del Sorriso”.