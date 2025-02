Movieplayer.it - Che Dio ci aiuti 8, Francesca Chillemi: “La semplicità è una forma elegante di emancipazione”

Le novità dell'ottava stagione della fiction Rai raccontate dalla protagonista, affiancata dalla new entry Giovanni Scifoni. In prima tv dal 27 febbraio. Suor Azzurra in una grande città? Sì, perché come spiegano i protagonisti, "la novità è il tema chiave dell'ottava stagione di Che dio ci", su Rai1 in dieci serata a partire dal 27 febbraio. Al centro delle nuove puntate, un altro tema importante: l'aiuto. Del resto, nessuno si salva da solo. L'Azzurra di, dunque, saluta Assisi per trasferirsi a Roma. Il compito? Occuparsi di una casa-famiglia che ospita ragazze con una vita complicata. È stata infatti Suor Angela a chiedere ad Azzurra di aiutare il direttore Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni, new entry della fiction) a salvare la .