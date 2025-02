Che Dio ci aiuti 8 | dal 27 febbraio la nuova stagione

Leggi su Cinefilos.it

Che Dio ci8: dal 27laDa giovedì 27arriva in prima serata su Rai1 per dieci prime serate Che Dio ci8. Novità è la parola chiave per l’ottava, tra new entry e graditi inattesi ritorni, Suor Azzurra si troverà di fronte a unasfida: trasferirsi a Roma e impedire la chiusura della casa-famiglia La Casa del Sorriso.Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi, nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, e di occuparsi delle ragazze ospiti della casa-famiglia nella Capitale che non solo rischia la chiusura, ma ha bisogno della sua energia e del suo cuore. Ad affidarle questo compito è proprio Suor Angela. Dovrà aiutare e sostenere il fin troppo puntiglioso direttore della struttura, Lorenzo Riva, stimato psichiatra sulla quarantina e padre di due figli: Pietro e Giulia.