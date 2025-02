Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il sound bath e perché dovrebbe essere un trend non solo delle celebs

Leggi su Metropolitanmagazine.it

È un trattamento praticamente gratuito, ha diversi benefici e puòun valido aiuto per combattere lo stress e le tensioni. Si chiama, ed è una pratica che ha origini antichissime. A proporla sono solitamente le spa, ma non ci sono alcune controindicazioni nel ricrearne uno anche a casa. L’occorrente? Una connessione internet, qualche olio essenziale, una cassa per la musica e (qualora siate provvisti), una vasca. Per gli extra è possibile aggiungere candele e luci soffuse, che aiutano la pratica del rilassamento.: musica e beauty per rilassare la menteQuesta pratica non è una scoperta recente, anzi. Ha infatti origine già nelle antiche civiltà come Grecia, Egitto e India. Ha avuto un momento di ribalta negli anni ’70, specialmente in California. Ad oggi è ormai una pratica quasi comune nei centri ben, ma anche nelle scuole di yoga di tutto il mondo.