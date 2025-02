Internews24.com - Champions League Inter, la previsione di Opta sulle candidate alla vittoria finale: cosa cambia dopo i sorteggi degli Ottavi

di Redazione: le nuove previsioni difavorite per lailIldidellatenutosi oggi ha avuto un impatto limitatoprevisioni per la squadra che si aggiudicherà il trofeo dalle grandi orecchie. Secondo le analisi di, le prospettive per le squadre rimangono sostanzialmente invariate. Tuttavia, sorprende notevolmente l’assenza del Real Madrid, guidato da Mbappé, tra le principali favorite, soprattuttola sua convincente prestazione nel playoff contro il Manchester City.Di seguito, la classifica delle 5 favorite secondo:LIVERPOOL (Percentuali dipre-o: 20,2%- Percentuali diposto: 17,2%)BARCELLONA (Percentuali dipre-o: 12,7%-Percentuali diposto: 15,4%)ARSENAL (Percentuali dipre-o: 16,8%-Percentuali diposto: 13,6%)(Percentuali dipre-o: 12,4- Percentuali diposto: 12,7%)REAL MADRID (Percentuali dipre-o: 10,5- Percentuali diposto: 11,6%) Leggi sunews24.