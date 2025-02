Anteprima24.it - Cerca di denudarsi e poi si accanisce contro un negozio: 25enne fermata al Rione Ferrovia

Tempo di lettura: < 1 minutoPomeriggio assai movimentato quello odierno al, tra piazza Colonna e le strade vicine. Attorno alle 15 si sono vissuti momenti di concitazione e paura allorché una donna di 25 anni, successivamente identificata dai Vigili Urbani come residente a Nola (NA), ha cominciato a dare segni di evidente squilibrio, quasi certamente in preda ai fumi dell’alcool.La donna hato prima die poi, senza alcuna ragione, si è accanitaarredi e suppellettili di un esercizio della zona.Sul posto, avvisati dagli esercenti, sono intervenuti Carabinieri e la Polizia Municipale per tentare di riportare la calma. Operazione non semplice, ma alla fine sono riusciti a tranquillizzare la donna che ha accettato di farsi visitare dai sanitari del 118 nel frattempo intervenuti.