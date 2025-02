Bergamonews.it - Cento maratone in 100 giorni contro il bullismo: la sfida di Marco arriva a Bergamo

Ha deciso di correre 100in 100, ogni volta in una città diversa:Matteazzi ha 24 anni, è originario di Altavilla Vicentina (VI), e ha deciso attraverso la corsa di intraprendere un percorso di crescita personale. Sabato 22 febbraio alle 11.30 sarà a, al parco della Trucca, per la nona tappa del suo viaggio che ha un’unica finalità: lottareil, che lui stesso ha sperimentato sulla propria pelle da piccolo.Compagni e professori lo chiamavano “polpetta”, alludendo a una forma fisica considerata non perfetta: attacchi che, crescendo, l’hanno fatto soffrire di ansia sociale, causando una chiusura in se stesso.Matteo ha così trovato nella corsa la sua valvola di sfogo: inizialmente per perdere peso e per non sentirsi più a disagio con il proprio corpo, ma pian piano è riuscito poi a riscoprire il vero significato dello sport e ha iniziato a correre per lavorare su di sé, divertirsi, mettersi alla prova.