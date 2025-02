Ilfattoquotidiano.it - Centenario Latina, Calandrini (FdI): “Fare presto con statuto e fondazione, rischiamo di perdere i 200mila euro stanziati per il 2024”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alle 10 al Museo Giannini, a due passi di piazza del Popolo, la sala è già quasi piena. “Decisamente“, movimento espressione della lista civica che alle ultime elezioni ha portato in Comune la sindaca Matilde Celentano, ha organizzato un confronto suldellache la città “pupilla del Duce” festeggerà nel 2032. Per celebrarlo “siamo riusciti a far approvare in poco tempo, e coinvolgendo anche l’opposizione, una legge ad hoc. E’ la prima volta nella storia della Repubblica”, ripete da mesi Nicola, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Bilancio del Senato. “Nessuna città d’Italia ha avuto mai una legge dedicata“, aggiunge soddisfatto. Segno di quanto la maggioranza, e FdI in particolare, tenga all’anniversario della nascita della città, che fu costruita in pochi anni su un territorio strappato alla palude e venne utilizzata dal regime di Benito Mussolini tra i simboli della propria epopea.